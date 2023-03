ليبيا – وضعت الحكومة المكلفة من البرلمان اللمسات الأخيرة على الطريق الرابط بين طريق اللذيذ وطريق الصوبات بمدينة مصراتة.

وجاء ذلك بتوجيهات من رئيس الحكومة فتحي باشاآغا لحل المختنقات داخل البلديات، حيث وضعت لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية اللمسات الأخيرة لأعمال إنشاء الطريق الرابط بين طريق اللذيذ وطريق الصوبات بمدينة مصراتة.

