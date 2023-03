قالت شركة الكهرباء الليبية إن الإدارة التنفيذية للشركة تعمل بجهد متواصل لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال العمل على صيانة وحدات التوليد على مستوى المناطق.

وذكرت أنه تجري حالياً أعمال صيانة بمحطة كهرباء السرير الغازية شملت صيانة محول الوحدة الثانية، وكذلك أعمال ضبط الاهتزاز على كرسي المولد، بالإضافة إلى أعمال التحوير على مصفي الغاز الرئيس للوحدة التي تدار بواسطة فنيي ومهندسي المحطة.

كنا ذكرت شركة الكهرباء الليبية أن فرق الصيانة بدائرة صيانة الجهد الفائق الغربية تقوم بأعمال صيانة طارئة على دائرة نقل الطاقة (الزهراء – العجيلات) جهد 220 ك.ف، شملت استبدال العوازل المكسورة بعوازل جديدة.

Trending “باتيلي” يطلع المشير خليفة حفتر على خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات الليبية

دبيبة يبحث مع شركة تركية ترتيبات مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس

الطقس في ليبيا.. أمطار متفرقة والحرارة تصل لـ 29 درجة

ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث تفاصيل مشروع تصنيف الميزانية مع مجموعة البنك الدولي

بعد أيام قليلة من مبادرة باتيلي.. اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس

The post شركة الكهرباء الليبية تجري صيانة لمحطة “السرير” ودائرة نقل الطاقة “الزهراء – العجيلات” appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا