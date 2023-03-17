الأسمر: بعثة الدعم بليبيا تتحمل مسؤولية بقاء اليورانيوم فيها رغم توصيات مبعوثيها

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي محمد الأسمر، إن كميات اليورانيوم الطبيعي المختفية في ليبيا، تثير قلقاً وخطراً، من حيث مسؤولية بعثة الدعم في ليبيا عن متابعة ودعم الوكالات والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

وتساءل الأسمر في تصريح تلفزيوني رصده موقع الوطن، عن مبرر الوكالة في الإبقاء على هذه الكميات من المادة الخطيرة حتى الآن في ليبيا، رغم إعلان الوكالة عن العثور عليها سابقاً، وسبب عدم تحركها لضبط أماكنها وتواجدها في تاجوراء وسبها، منوهاً بتحذير إيان مارتن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا بضرورة التخلص منها.

وأوضح الأسمر أن آخر تفتيش للوكالة قد أجري في 2020 لكن الوكالة لم تقم بإبعاد هذه المواد، مضيفاً أن تفتيش 2022 قد أُجّل دون أسباب واضحة.