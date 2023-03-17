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الزوبية يتهم الدبيبة بأنه جزء من مؤامرة لإغراق ليبيا بالمخدرات والخمور

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

اتهم مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق جمال الزوبية، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بأنه جزء من مؤامرة لإغراق ليبيا بالمخدرات والخمور.

وقال الزوبية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”موانئ ليبيا أصبحت من ضمن أكبر الموانئ الموردة في العالم للمخدرات”.

وتابع المدير السابق :”هذا الأمر بسبب تهاون رئيس الحكومه وإصراره على إعادة تكليف ضابط جيش تربى على مبدأ (الجيش حشيش وطيش) لقيادة مصلحة الجمارك الدرع الحصين للوطن”.

وتساءل الزوبية :”فهل السيد الدبيبة جزء من مؤامرة إغراق ليبيا بالمخدرات والخمور والبضائع الفاسدة!؟”.

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