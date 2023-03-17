أكد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي جاءت بعد مشاورات معمقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية.

وقال نورلاند، في لقاء مع قناة “الجزيرة مباشر” القطرية اليوم الخميس، إن مبادرة باتيلي تقوم على تحشيد الجهود الدولية وجمع الأطراف الفاعلة لإجراء الانتخابات.

وأشار إلى أهمية الوصول لتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات يحترم نتائجها الفائز والخاسرون، مؤكداً أن ما من حل خارجي يمكن فرضه على الليبيين، وأن الشعب الليبي وحده له الحق في تحديد معايير الترشح بالانتخابات الرئاسية.

وحول ترشح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال المبعوث الأمريكي: إذا كان دبيبة، ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة فعليه التنحي عن رئاسة الحكومة.

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن التحدث عن تغير تشكيل حكومة جديدة يسبب بلبلة ويشتت الانتباه قبل إجراء الانتخابات.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي لإجراء الانتخابات الليبية في نهاية العام الجاري.

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