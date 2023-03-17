الدبيبة يهنيء المنقوش لنيلها جائزة المرأة العربية في مجال الدبلوماسية

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هنا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعدها نيلها جائزة المرأة العربية في مجال الدبلوماسية.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”من دواعي سروري تكريم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجائزة المرأة العربية في مجال الدبلوماسية”.

وأضاف رئيس الحكومة :”هذه الجائزة تمنحها سنويًا منظمة لندن العربية، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح”.

وأكد الدبيبة قائا :”نحن نُقدر ونُشجع مشاركة المرأة الليبية في شتى المجالات، وأن تسهم بشكل فعال في بناء السلام والاستقرار”.

وكانت وزيرة الخارية نجلاء المنقوش أعلنت أنها استلمت الخميس جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”استلمتُ جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية وتمنحها سنوياً منظمة لندن العربية.