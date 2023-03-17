لنقي: حكومة جاءت بشبهات فساد تتبنى إلغاء منظمات المجتمع المدني

هاجمت عضو لجنة الحوار السياسي زهراء لنقي حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على خلفية حظر التعامل مع منظمات المجتمع المدني.

وقالت لنقي في تغريدة عبر “تويتر” : “حكومة تم اختيارها من قبل مسار دولي بالمخالفة للقوانين الوطنية من قبل 36 شخصا، وشاب عملية اختيارها شبهات فساد ورُشى سياسية، تتبنى فتوى قانونية شاذة بإلغاء كل منظمات المجتمع المدني التي تأسست منذ 2011.

وأضافت: “كان منوط بها حسب خارطة الطريق أن ترفع القيود عن المجتمع المدني وتحميه، نكتة سمجة”.

وأوضحت أن العملية السياسية شابها الكثير من الإجراءات بالمخالفة للقوانين الوطنية بدعوى أننا في ظروف استثنائية على سبيل المثال وليس الحصر ترشح رئيس المحكمة العليا بالمخالفة للقوانين الوطنية ورئيس البرلمان للسلطة التنفيذية دون استقالة بالمخالفة للوائح الداخلية.