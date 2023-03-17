اقعيم يتعهد بدعم الأجهزة الأمنية في بنغازي وتذليل كافة الصعوبات

العنوان – بنغازي

تعهّد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم بتذليل الصعوبات وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ للأجهزة الأمنية لتكون بنغازي آمنة مُطمئنة.

ودعا اقعيم خلال اجتماع مع مُدير أمن بنغازي ورؤساء الأجهزة والأقسام ومراكز الشُرطة التابعة لمُديرية أمن بنغازي للاارتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يَشهد تحسّنًا كبيرًا على أرض الواقع وإنخفاضًا في وقوع الجريمة.

وشدد وكيل الوزارة على بسط هيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار الذي يحتاجه المُواطنون لمُمارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل طبيعي في ظل حماية رجال القانُون من وزارة الداخلية والقوات المُسلحة.

واطّلع على التقارير الخاصة بالوضع الراهن في بنغازي بعد العمليات الأمنية والتحركات الصارمة التي تقوم بها القوات المُسلحة ووزارة الداخلية للقضاء على أوكار المُخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين ومن لديهم أحكام لدى النيابة العامة ناهيك عن المُسجلين لدى منظومات وقوائم الأجهزة الأمنية.

وتطرق الاجتماع إلى الحدث الأمني في بنغازي والالتزام بالتعليمات واحترام المواطنين والتحلي بالأخلاق والمسؤولية لبناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشُرطة.

كما نُوقش ملف حصر احتياجات المناطق ودعمها وتطويرها وسُبل التعاون مع الشركات القائمة الآن بخدمات هذه المناطق.