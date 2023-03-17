اقعيم: سنقدم كل الدعم للأجهزة الأمنية لتكون بنغازي مطمئنة

عقد وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم ” اجتماعا بمُدير أمن بنغازي ورؤساء الأجهزة والأقسام ومراكز الشُرطة التابعة لمُديرية أمن بنغازي.

واطّلع اقعيم خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالوضع الراهن في بنغازي بعد العمليات الأمنية والتحركات الصارمة التي تقوم بها القوات المُسلحة ووزارة الداخلية للقضاء على أوكار المُخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين ومن لديهم أحكام لدى النيابة العامة والمُسجلين لدى منظومات وقوائم الأجهزة الأمنية.

وذكر المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية أن الاجتماع ناقش ملف حصر اِحتياجات المناطق ودعمها وتطويرها وسُبل التعاون مع الشركات القائمة الآن بخدمات هذه المناطق، والالتزام بالتعليمات واحترام المواطنين والتحلي بالأخلاق والمسؤولية لبناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشُرطة.

وتعهّد اقعيم بتذليل الصعوبات وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ للأجهزة الأمنية لتكون بنغازي آمنة مُطمئنة، داعيًا للاِرتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يَشهد تحسّنًا كبيرًا على أرض الواقع وانخفاضًا في وقوع الجريمة، وبسطٍ لهيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاِستقرار الذي يحتاجه المُواطنون لمُمارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل طبيعي في ظل حماية رجال القانُون من وزارة الداخلية والقوات المُسلحة.