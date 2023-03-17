مالية الدبيبة تحذر من صفحات مزورة تنشر أخبارًا كاذبة حول الإفراجات

العنوان – طرابلس

حذرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوةطنية من صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا كاذبة حول الإفراجات.

وقالت الوزارة :”ننفي ما يتم نشره زوراً على الصفحات الوهمية مجهولة التبعية ، على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” حول مستجدات المنجز من إفراجات صادرة عن وزارة المالية بشكل دوري”.

واهابت الوزارة بلمواطنين، عدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية، والحسابات الشخصية، التي تتناقل مثل هذه الأخبار المزورة.

وأكدت وزارة المالية أنها لا تتحمل ما ينشر عبر غير حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.