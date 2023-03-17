اقعيم: سنقدم كل ما يلزم من دعم للأجهزة الأمنية لتبقى بنغازي آمنة

الوطن| رصد

عقد وكيل وزارة الداخلية الليبية “فرج اقعيم” اجتماعاً مع مدير أمن بنغازي ورؤساء الأجهزة والأقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن بنغازي، للاطلاع على التقارير الخاصة بالوضع الراهن في بنغازي بعد العمليات الأمنية والتحركات الصارمة التي تقوم بها القوات المُسلحة ووزارة الداخلية للقضاء على أوكار المُخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين ومن لديهم أحكام لدى النيابة العامة والمُسجلين لدى منظومات وقوائم الأجهزة الأمنية.

كما ناقش المجتمعون ملف حصر احتياجات المناطق ودعمها وتطويرها وسُبل التعاون مع الشركات القائمة الآن بخدمة هذه المناطق، حيث تعهّد وكيل الوزارة بتذليل الصعوبات وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ للأجهزة الأمنية والعسكرية لتكون بنغازي آمنة، داعيًا للارتقاء بمستوى العمل الأمني الذي اعتبر أنه يشهد تحسناً كبيراً على أرض الواقع وانخفاضاً في وقوع الجريمة وبسطٍ لهيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار الذي يحتاجه المواطنون.