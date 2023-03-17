البركي: نقف ضد أي مبادرة تتجاوز المؤسسات الليبية مهما كانت وضعيتها

أعلن وكيل وزارة التعليم السابق والمرشح البرلماني عبد الرحيم البركي، دعمه لأي مبادرة سياسية تقدم حلاً للأزمة الليبية، رافضاً أي مبادرة تتجاوز المؤسسات الليبية.

وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نحن مع أي مبادرة سياسية تقدم حلاً عملياً للأزمة الليبية، بغض النظر عن مصدر تلك المبادرات، سيّما الدولية منها”.

وأضاف البركي:” لكننا ضد أي مبادرة تتجاوز المؤسسات الليبية مهما كانت وضعيتها، خاصة المنتخبة”.

وأكد أن فرض الحلول الخارجية علاوة على أنه استبداد فهو في أغلبه حلول لتمرير مشاريع لدول بعينها”.

وتمسك مجلس الأمن الدولي، في بيان له أمس الخميس، بدعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيُسرها المنظمة الدولية، محذرًا من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات.