مجلس الأمن يدعم مبادرة باتيلي ويهدد بفرض عقوبات على مقوّضي الانتخابات

الوطن| رصد

أكّد مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تسيرها المنظمة الدولية، محذراً من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات.

مجلس الأمن الدولي وعبر بيان رئاسي بين الدول الأعضاء أصدره مساء الخميس ورصده موقع الوطن، أعاد تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية ليبية، بإشراف من الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمه من خلال انتخابات نزيهة.