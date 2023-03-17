القطراني يجري زيارة تفقدية لمدينة البيضاء للاطلاع على أوضاعها الأمنية

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطرآني بعدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والأمنية في مدينة البيضاء.

وتناول اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في بلدية البيضاء وحادثة إختفاء العميد السابق لبلدية البيضاء عبدالله مطول مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية و القانونية اللازمة حول اختفاء عميد البلدية الأسبق وضرورة متابعة التحقيقات ومحاسبة كل من كان وراء هذه الحادثة

من جهتها أكدت الاجهزة الأمنية بآن المدينة أمنة ولا يوجد بها أي عملية اختتطاف وانها ستكشف الحقائق كافة حول الحادثة وانها ستحاسب كل من آراد جر المدينة الى الفتن وزعزعة أمنها