السفير الأمريكي: على الدبيبة التنحي عن رئاسة الحكومة إذا أراد الترشح للانتخابات

الوطن / رصد

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عمر باتيلي لا تسعى لوضع الأسس القانونية والدستورية فقط بل استخدام الدبلوماسية لجمع الأطراف الفاعلة معًا لإجراء الانتخابات في بيئة آمنة تُحترم فيها النتائج من الفائزين والخاسرين.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجراه نورلاند بين فيه دور مبادرة باتيلي الرامية إلى كسر الهوة بشان القضايا العالقة من خلال الحشد الداخلي والخارجي.

وفي معرض حديثه عن مباحثات عقيلة صالح والمشري كشف نورلاند أن المباحثات أفضت إلى تقدم على الصعيدين القانوني والدستوري الخاص بتنظيم الانتخابات مبينا الدور المصري لإجراء هذه المباحثات وانعكاسها عى الشأن الداخلي في ليبيا.

وأضاف نورلاند “أنه إذا كان “عبد الحميد الدبيبة” ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فعليه التنحي عن رئاسة الحكومة، لافتاً إلى أنه من الممكن إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا خلال العام الجاري؛ مشيراً إلى أن مبادرة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” بشأن إجراء الانتحابات، جاءت بعد مشاورات مُعمّقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية.