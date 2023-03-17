مبادرة باثيلي للانتخابات في ليبيا تحظى بدعم كامل من مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

قال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن مبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باثيلي، بشأن الانتخابات في ليبيا، تحظى بدعم كامل من مجلس الأمن الدولي.

واعتبر المتحدث، أن هذا الدعم يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات.

وقال: “نحث القادة الليبيين على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي”.

وكان باثيلي عرض مبادرة يوم 27 فبراير الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام الجاري 2023.

وقال إنه سيقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين من ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب.

وأضاف المبعوث الأممي أنه سيتم تيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023.

وقال إن اللجنة ستوفر منصة لتعزيز توافق الآراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.