أمطار على الجبل الأخضر وتوقعات بهبوب رياح ترابية نشطة على المنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24

تشهد بعض مناطق على الجبل الأخضر، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متفرقة مع وجود رياح نشطة نسبيا على معظم مناطق الشمال والجنوب الغربي. جاء ذلك وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق شمال ليبيا ما بين 14 و20 مئوية وعلى مناطق الجنوب ما بين 22 و28 وتصل على غات إلى 34 درجة مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تتأثر المناطق الغربية، بداية من السبت، بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

وأضاق، أن الرياح ستكون مثيرة للأتربة والغبار، مما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق الجنوب الغربي ومناطق جبل نفوسة، مع تكاثر للسحب من مساء الأحد.