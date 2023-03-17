صلاح بادي: الله هو من جاء بعملية فجر ليبيا والليبيون لا يعرفون قيمتها

زعم آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، أن عملية فجر ليبيا التي انقلبت على المسار الديمقراطي وأفضت إلى حرق مطار طرابلس الدولي عام 2014 جاءت من عند الله.

وقال صلاح بادي، في تسجيل صوتي، إن الانقسام بدأ في ليبيا عندما ظهر المهووس المتطلع للسلطة المدعوم من الخارج يوم أن جمد الإعلان الدستوري، على خد قوله.

وأضاف أن هذا المهووس جاء إلينا من بوابة التطبيع في أبوظبي عبر غرفة العمليات التي يقودها الصهيوني محمد دحلان ومحمد إسماعيل والسفير الليبي عارف النايض، على حد تعبيره.

وادعى أن كل هؤلاء كانوا يعدون ويُخططون لدمار بلادنا ومن ذلك الوقت بدأ التدخل الأجنبي وبدأت الحرب بعملية الكرامة.

وزعم أيضا أن المخابرات المصرية والمخابرات الإماراتية والأردنية والصهيونية والفرنسية والأمريكية وغيرهم تكالبوا على البلاد حتى جاء الله بعملية فجر ليبيا.

ونوه بأن عملية فجر ليبيا أسكتت وألجمت وقطعت الطريق على وصول هذا المجرم الذي كانوا يعدونه سيسي ليبيا، على تعبيره.

واختتم بادي قائلا:” لم تعرفوا قيمة عملية فجر ليبيا لأن الإعلام المُضلل ضخ الأموال للاستخفاف بالعقول” .