ليبيا -التقى رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد الإثنين المدير العام لشركة هافلسان التركية للصناعات الجوية والإلكترونية، والوفد المرافق له، بحضور مدير مكتب وزير الدفاع.

اللقاء تضمن بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان على عرض مرئي لمنتجات الشركة، تخلّله شروح وافية عن إمكانيات شركة “هافلسان”، بالإضافة إلى عرض صور التعاون التي يمكن من خلالها تحديث وتطوير “المؤسسة العسكرية الليبية”.

كما عقد اجتماع موسّع بين وفد الشركة ورؤساء الأركان النوعية، ومدير مكتب وزير الدفاع، ومدير إدارة المشتريات بالجيش،

وتضمن عروضًا مرئية وشروحًا مفصلة، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجيش ووضع معايير التعاون.

Shares

The post الحداد يلتقي المدير العام لشركة هافلسان التركية للصناعات الجوية لبحث تطوير المؤسسة العسكرية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية