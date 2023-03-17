النايض يلتقي بعدد من سفراء الدول الغربية لبحث الوضع الحالي في ليبيا ومبادرة باثيلي

أخبار ليبيا 24

التقى المرشح الرئاسي الدكتور عارف نايض رئيس حركة إحياء ليبيا الخميس مع عدد من سفراء الدول الغربية وبحث معهم الوضع الحالي في ليبيا، لاسيما أهمية دعم مبادرة مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي للتحرك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.

والتقى النايض الخميس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عبر تويتر إن اللقاء مع النايض كان ممتازًا لمناقشة المبادرات الحالية لتعزيز المسار السياسي والمضي نحو الانتخابات.

وأشار ساباديل، إلى أنه يجب أن يكون الاقتصاد جزء من الوفاق الوطني الليبي. وقال: “حان الوقت لوضع الموارد الليبية في خدمة الليبيين”.

والتقى النايض، في نفس الإطار كذلك، مع عدد من مبعوثي وسفراء الدول الغربية من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو.