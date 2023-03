ليبيا – أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني عن فخره بأن ليبيا كانت من الدول التي عملت على رعاية القرار الذي حدد يوم 15-مارس “اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الإسلاموفوبيا”.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: إن هذا القرار يدعو إلى تعزيز التسامح والسلام وحقوق الإنسان، والحث على إنهاء العنف وخطاب الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم.

Shares

The post السني: ليبيا من الدول التي عملت على رعاية قرار مكافحة “الإسلاموفوبيا” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية