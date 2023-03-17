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السني: ليبيا من الدول التي عملت على رعاية قرار مكافحة “الإسلاموفوبيا”

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني عن فخره بأن ليبيا كانت من الدول التي عملت على رعاية القرار الذي حدد يوم 15-مارس “اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الإسلاموفوبيا”.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: إن هذا القرار يدعو إلى تعزيز التسامح والسلام وحقوق الإنسان، والحث على إنهاء العنف وخطاب الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم.

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صحيفة المرصد الليبية

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