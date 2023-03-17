بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 17 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 17 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا على أغلب مناطق غرب وشمال شرق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية تتحول مساء الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12-19)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 28)مْ، وتصل على غات إلى (34)مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:13).