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واشنطن ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي الداعم للمبعوث الأممي ومبادرته بشأن الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

رحّبت، الولايات المتحدة الأمريكية، ببيان رئاسة مجلس الأمن الدولي الداعم لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، لإجراء الانتخابات في ليبيا العام الجاري 2023.

وعبر تغريدة على تويتر، قالت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة ميشيل سيسون، إن واشنطن ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الداعم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومبادرته لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة.

وقالت سيسون: “لقد طالب الشعب الليبي بالانتخابات ويستحقها عام 2023”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا جدد فيه دعمه القوي للمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ولا سيما لدور الوساطة والمساعي لتعزيز عملية سياسية شاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورأى المجلس أن مبادرة باثيلي لإنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات تيسره الأمم المتحدة مبادرة مشجعة.

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