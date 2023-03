واشنطن ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي الداعم للمبعوث الأممي ومبادرته بشأن الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحّبت، الولايات المتحدة الأمريكية، ببيان رئاسة مجلس الأمن الدولي الداعم لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، لإجراء الانتخابات في ليبيا العام الجاري 2023.

وعبر تغريدة على تويتر، قالت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، السفيرة ميشيل سيسون، إن واشنطن ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الداعم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومبادرته لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة.

وقالت سيسون: “لقد طالب الشعب الليبي بالانتخابات ويستحقها عام 2023”.

The U.S. welcomes the UNSC’s Presidential Statement supporting @UN Support Mission in Libya SRSG @Bathily_UNSMIL and his initiative to launch a UN-Facilitated Libyan High-Level Panel for Elections. The Libyan people have demanded elections and deserve them in 2023. https://t.co/y0TbLoaUXk

— Ambassador Michele Sison (@State_IO) March 16, 2023