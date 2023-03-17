ليبيا الان

عز الدين عقيل: القادم.. هي الحرب وليس الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر المحلل السياسي عزالدين عقيل من اندلاع حرب في ليبيا دون إجراء الانتخابات.

وتساءل عقيل في تدوينة عبر “فيسبوك”: “هل عرفتم معنى تصريح نورلاند أنه على الدبيبة الاستقالة بحال أراد ترشيح نفسه؟”.

وقال: “معناها أن هناك فرمانا أمريكيا بأن لا يُسلم الدبيبة السلطة العليلة إلا لمترشح رئيس أو برلمان، وهو نفس ما يردده الدبيبة كل يوم تقريبا”، مردفا: “ولئن القادم هي الحرب وليس الانتخابات فإن فهمكم كفاية”.

يشار إلى أن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا والسفير ريتشارد نورلاند قال في لقاء عبر قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، أمس الخميس: إذا كان رئيس الوزراء ” عبدالحميد الدبيبة” ينوي الترشّح لانتخابات الرّئاسة فعليه التّنحي عن رئاسة الحكومة.

 

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الانتخابات ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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