توقعات بهبوب رياح جنوبية قوية محملة بالأتربة على غرب ليبيا

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تتساقط الأمطار، اليوم الجمعة، على بعض مناطق على الجبل الأخضر في شرق ليبيا، في حين تشهد معظم مناطق الشمال والجنوب الغربي هبوب رياح نشطة نسبيًا، بحسب ما نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ودرجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق شمال ليبيا تتراوح اليوم ما بين 14 و20 مئوية وعلى مناطق الجنوب ما بين 22 و28، بينما تصل على غات إلى 34 درجة مئوية.

وتوقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر المناطق الغربية، بداية من السبت، بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون مثيرة للأتربة والغبار، مما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق الجنوب الغربي ومناطق جبل نفوسة، مع تكاثر للسحب من مساء الأحد.