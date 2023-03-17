الولايات المتحدة: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات في ليبيا

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، تحظى بدعم كامل من مجلس الأمن الدولي، مما يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات.

وحث الناطق الأميركي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” القادة الليبيين على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي.

وطرح المبعوث الأممي، في فبراير الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي مبادرة تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وفي وقت سابق، قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن مبادرة المبعوث الأممي جاءت بعد مشاورات مُعمقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية، مشيرا إلى أنها تقوم على تحشيد الجهود الدولية وجمع الأطراف الفاعلة لإجراء الانتخابات.