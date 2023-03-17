الزيات: جولات رقابية مشددة قبل حلول شهر رمضان المبارك

الوطن| رصد

قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، إن الجولات التفتيشية مستمرة وستكون مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قرب شهر رمضان للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات الصحية.

وأضاف “شددنا حملاتنا الواسعة، لضبط كمية البصل المورد من دولة مصر، والذي تعرض لسوء تخزين وتعفن، مما أدى لظهور علامات الفساد عليه، وتخلصنا منها بالكامل، والموجود في السوق حاليا بصل ليبي وتركي فقط”

كما أشار إلى أن الكوادر ضبطت كميات كبيرة من اللحوم المخالفة للمواصفات في غات، ووجدت عاملاً مصاباً بمرض الوباء الكبدي، كما ضبطت أدوية مغشوشة ومهربة.

وأوضح أن هناك منتجاً من لحم التونة موجود في السوق الليبية، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل تشغيلة معينة مخالف كليا للمواصفات القياسية لمنتجات السوق الليبية.