ترحيب أمريكي ببيان مجلس الأمن الداعم لمبادرة باثيلي بشأن الانتخابات في ليبيا

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها ببيان مجلس الأمن الدولي الداعم لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا العام الجاري.

وقالت، السفيرة ميشيل سيسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، إن بلادها ترحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الداعم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومبادرته لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة.

وأضافت سيسون، عبر تويتر، “لقد طالب الشعب الليبي بالانتخابات ويستحقها عام 2023”.