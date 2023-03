ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا ترتبط مع النيجر بتاريخ ومصير مشتركَين، ولن يسقط البلدان في مشاريع التقسيم.

الدبيبة وفي كلمة له خلال افتتاح معرض وملتقى “صنع في ليبيا” بالنيجر، قال بحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا”: “لدينا الإرادة لمواجهة الإرهاب والهجرة وتعزيز التعاون في شتى المجالات”.

وأشار إلى أن مواقف البلدين أكثر تناغمًا داخل الاتحاد الإفريقي وتجمع الساحل والصحراء “س ص”، لافتُا إلى أن البلدين سيعملان لإنجاز مشاريع تجارية وتنموية تتطابق مع رؤيتنا في التعامل ملف الهجرة.

وأضاف: “سينطلق مشروع طريق مصراتة – تمنهنت – أغاديز الذي سيعيد الحياة لطريق القوافل التاريخية”، معربًا عن تطلعه لدور حيوي للبنك الإسلامي لدعم المشاريع الاقتصادية المرتبطة بتجارة العبور والقطاع الخاص.

الدبيبة نوه في ختام حديثه إلى أن المنطقة الحرة بمصراتة والموانئ الليبية لديها خطط تتيح المجال للشركات للاستثمار.

Shares

The post الدبيبة: ليبيا ترتبط مع النيجر بتاريخ ومصير مشتركَين ولن يسقطا في مشاريع التقسيم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية