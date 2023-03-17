الطقس في ليبيا.. أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا على أغلب مناطق غرب وشمال شرق ليبيا.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، فستشهد سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و19 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس- الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة، وتصل على غات إلى 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم غد.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.