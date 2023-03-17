اجتماع لمتابعة الإطار المعتمد بين الأمم المتحدة والحكومة

الوطن / رصد

عقد أمس بديوان مجلس الوزراء اجتماع ضم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون،والممثل الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندري فرانش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء الطاهر الباعور، المكلف بمتابعة تنفيذ إطار العمل المعتمد بين الأمم المتحدة و حكومة الوحدة منتهية الولاية وسبل دعم التمويل وتنظيم العمل.

وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع بشأن تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا وتنظيم برامجها ودعمها لوضع أولويات وفق الأهداف الأربعة التي اعتمدها الإطار العام.

كما تم الاتفاق على عدد من البرامج المشتركة بين الجانبين تعزز جهود حكومة الوحدة المنتهية في معالجة قضايا النازحين بالداخل، من خلال تفعيل برامج التنمية المستدامة للمدن المتضررة خلال السنوات الماضية.