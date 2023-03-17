تنبيه هام من مركز الارصاد الجوية.. هذا ما سيحدث بداية من مساء الغد!

نبه المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، من رياح نشطة إلى قوية احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب التقرير يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية (بإذن الله تعالى) بداية من مساء يوم السبت 18/03/2023 أن تتأثر مناطق الجنوب الغربي ( غات – اوباري – سبها – غدامس والحمادة ) برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناَ مثيرة للأتربة والرمال تسبب في هبوط الرؤية الافقية وتشمل يوم الأحد 19/03/2023 مناطق الشمال الغربي.

واشار المركز إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر والتنبه لذلك لذوى امراض الربو (حساسية الربيع) والجهاز التنفسي، وكذلك سائقي المركبات الألية أثناء فترة انخفاض الرؤية الأفقية.

وكان خبراء الارصاد، توقعوا طقس متقلب يومي الأحد والإثنين على غرب ليبيا والجنوب ومناطق الوسط مصحوب برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار مما ستسبب في سوء وتعذر الرؤية الأفقية على العديد من المناطق بإذنه تعالى.