حملة أمنية في طرابلس لضبط الدراجات النارية المزعجة والمخالفة للقوانين

أخبار ليبيا 24

نفّذت أجهزة الأمن في طرابلس عملية أمنية واسعة الخميس بهدف ضبط الدراجات النارية الخالفة للأنظمة والقوانين ويقودها مراهقين.

وقال مكتب الإعلام بمديرية أمن طرابلس، إن مرور طرابلس المركز وقسم شرطة النجدة ووحدة المهام الخاصة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة نفّذت عملية أمنية واسعة انطلقت الخميس بهدف ضبط الدراجات النارية الخالفة للأنظمة والقوانين ويقودها مراهقين.

وأضاف، أنّه تمّ ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين ويقودها مراهقين دون السن القانونية.

وأوضح المكتب، أن الدراجات المخالفة تسبب في وقوع حوادث مرورية، إضافة إلى إزعاج المواطنين نتيجة الضوضاء الصادرة عنها.