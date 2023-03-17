السفارة الفرنسية: لابد من عمل الأطراف الليبية بشكل بناء مع باتيلي

طالبت السفارة الفرنسية، جميع الأطراف الليبية، بدعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، خاصة بعد دعمه بشكل كامل من مجلس الأمن الدولي.

وقالت السفارة الفرنسية، عبر حسابها على “تويتر”:” مجلس الأمن موحد في دعمه الكامل للممثل الخاص عبدالله باتيلي، الذي يقود جهود للسمح بتسوية سياسية مستدامة لليبيا”.

وأضافت السفارة، في تغريدتها:” يدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بشكل بناء مع الممثل الخاص” .

وفي تغريدة أخري، شكر السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، نائبة الرئاسة البريطانية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على التقدم الافت خلال مجموعة العمل الأمني في تونس.

وتمسك مجلس الأمن الدولي، بدعم مبادرةعبدالله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيُسرها المنظمة الدولية، محذرًا من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات.

وأعاد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي «مُتفق عليه» بين الدول الأعضاء، أصدره مساء أمس الخميس، «تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية ليبية، تُيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية».