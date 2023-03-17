الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم الجمعة

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة، احتمالية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق من الجبل الأخضر، مع رياح نشطة نسبيا على معظم مناطق الشمال والجنوب الغربي.

فيما توقعت أن تكون درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق شمال ليبيا تتراوح ما بين ( 14 – 20 )مْ، وعلى مناطق الجنوب ما بين (22 – 28)مْ تصل في غات إلى (34) مْ.

ومن المتوقع من بداية الأسبوع القادم (يومي السبت والاحد) أن تتأثر المناطق الغربية بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تثير الاتربة والغبار، ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على مناطق الجنوب الغربي ومناطق الجبل الغربي مع تكاثر للسحب ابتداء من مساء الأحد.