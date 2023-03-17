باثيلي يعقد اجتماعا مع لجان التواصل بشأن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

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عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، الخميس في اجتماعًا مع لجان التواصل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي.

وجاء الاجتماع على هامش اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا.

وقال باثيلي، إن الاجتماع عُقد بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشيًا مع التزامات لجان التواصل الشهر الماضي في القاهرة.

وأضاف، أن آلية تبادل المعلومات سوف تساهم في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023، كما سوف تساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين.