بوراس: أي حراك سياسي يصب في صالح بناء التوافق الوطني عمل مرحب به

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس إن ما يقوم به النائب فتح الله السعيطي هو عمل فردي لم يتم طرحه على أعضاء البرلمان ولم يتم التشاور بخصوص اختيار لجنة للتواصل السياسي، وهو اجتهاد شخصي من قبل النائب وفق رؤية أحادية الجانب.

بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أضافت: “ومع هذا أي حراك سياسي يصب في صالح بناء التوافق الوطني بين الليبيين ويدعم الاستقرار هو عمل مرحب به، وخلاف ذلك سيكون عملًا مستهجنًا وغير قابل للتطبيق”.

