فرنسا تطالب الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي

طالبت السفارة الفرنسية جميع الأطراف الليبية، بدعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، خاصة بعد دعمه بشكل كامل من مجلس الأمن الدولي.

وقالت السفارة الفرنسية، عبر حسابها على “تويتر”: “مجلس الأمن موحد في دعمه الكامل للممثل الخاص عبدالله باتيلي، الذي يقود جهود للسمح بتسوية سياسية مستدامة لليبيا”.

وأضافت السفارة: “يدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بشكل بناء مع الممثل الخاص”.

وفي وقت سابق، شكر السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، نائبة الرئاسة البريطانية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على التقدم الافت خلال مجموعة العمل الأمني في تونس.