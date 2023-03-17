باتيلي ومجموعة العمل الأمنية يناقشون آلية سحب المرتزقة

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه اجتمع بلجان التواصل من أجل ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي، بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة، على هامش اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ‎ليبيا، الذي عُقد أمس الخميس في تونس.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر “سوف تساهم آلية تبادل المعلومات في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023، كما سوف تساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين”