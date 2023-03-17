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الشريف: الوصول بليبيا إلى بر الأمان لا يأتي إلا بالحوار الوطني

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمسكت الدكتورة شيماء الشريف عضو مايعرف بـ”الحوار الليبي الليبي”، بالحل الليبي الخالص والحوار الوطني بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وقالت الشريف، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أحبتي في الوطن كلنا مدعون لدعم مؤتمر الحوار الليبي الليبي وتكاتف الجهود للوصل بالوطن إلى بر الأمان”.

وأضافت:” هذا لا تأتي إلا عن طريق حوار أخوي بين الليبين بدون تدخل أطراف خارجية”.

وتابعت:” نحن أهل وأقارب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في وطن كلنا ليبين، نعم للحوار الليبي والليبي فقط”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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