الفيتوري: إقالة الكبير ستمثل أولى خطوات إصلاح المصرف المركزي

ليبيا – شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري على أن توحيد المصرف المركزي يتطلب وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية موحدة؛ ولذا سيبقى الانقسام المالي طالما استمر السياسي.

الفيتوري توقع في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير هي أولى خطوات الإصلاح؛ حيث ستؤدي لفتح المقاصة بين البنوك شرقًا وغربًا، وتحل مشكلة السيولة مع تنامي ثقة المستثمرين في المصرف بعد تجفيف منابع الفساد التي تسرب الأموال للميليشيات.

