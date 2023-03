في رسالة إلى “حفتر”.. إيطاليا تدعو إلى منع تدفق المهاجرين من شرق ليبيا وتتهم “فاغنر” بالضلوع وراءها

حث وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” كلا من “خليفة حفتر” و “تونس” على الحد من تدفقات الهجرة ومنع ما وصفها بالمغادرات من شرق ليبيا.

وقال “تاياني” خلال زيارته للقاهرة الخميس إن حالة تدفقات الهجرة مقلقة للغاية، لأن هناك سلسلة من الأوضاع المعقدة المتقاطعة تدفع المهاجرين نحو أوروبا.

واتهم ” تاياني” مجموعة “فاغنر” الروسية بفعل شيء يدعم تدفقات الهجرة إلى أوروبا وبالأخص إلى إيطاليا باعتبار وجودها القوي في مناطق بإفريقيا يغادر منها عدد كبير جدا من المهاجرين غير النظاميين على حد تعبيره.

وأشار “تاياني” إلى وجود أطراف تسهل التدفقات للمهاجرين وسلسلة من العناصر المساهمة التي تخاطر بالتسبب في انفجار الوضع، مؤكدا أن بلاده تدرس وتقيم الوضع بالمنطقة وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد كشفت عن زيادة تدفق المهاجرين القادمين من شرق ليبيا إلى إيطاليا، وقال رئيس بعثة المنظمة في إيطاليا “لورانس هارت” إن هناك زيادة حادة في عدد المغادرين من “برقة”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

