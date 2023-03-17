مجلس الأمن يدعم “بقوة” جهود باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا

الوطن| رصد

أكد مجلس الأمن في بيان، دعمه “بقوة” جهود باتيلي، بما في ذلك مبادرته لإطلاق لجنة انتخابات رفيعة المستوى، للعمل نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة.

وقال في بيان الخميس، إنه يشجع هذه المبادرة بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.

كما أكد على أهمية إشراك ممثلين من جميع المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية.