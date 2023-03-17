عقد اجتماع لمجموعة العمل الأمنية الدولية الخاصة بليبيا وباثيلي يشيد بالتزام القادة العسكريين

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عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمملكة المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي، لهذا الشهر، اجتماعا لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين.

وعقد الاجتماع الخميس في تونس بمشاركة الفريق عبد الرازق الناظوري، والفريق محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال بيان للبعثة الأممية، إن الاجتماع جاء لمناقشة سبل المضي قدما في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية.

وحضر الاجتماع سفراء الدول الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين، لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وأشاد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، بالقادة العسكريين وأعرب عن تقديره لتزامهم.

وقال باثيلي، بحسب البيان، “إذا اجتمع القادة السياسيون بنفس الروح، لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل”.

وحثّ باثيلي، جميع الرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية، على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية، من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.