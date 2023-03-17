حكومة الوحدة: حماية صحة المهاجرين واللاجئين يشكل عبئا على ليبيا

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، أن حماية صحة اللاجئين والمهاجرين يشكل عبئًا على الدولة الليبية.

وأضاف أبوجناح، في تصريحات له، أن المهاجرين يتمتعون بحق الانتفاع من الخدمات الصحية والرعاية الطبية الضرورية أسوة بالمواطنين الليبيين، دون تفرقة أو تمييز، وهو ما اعتبره يُثقل كاهل الدولة ويضعها أمام مسؤولية كبيرة في حال تراجع مستوى الخدمات أو التعرض للأزمات نتيجة نقص الموارد والإمدادات الطبية.

كما أشار أبوجناح إلى التأثير الحاد لغياب السياسات المناسبة والمشتركة بين القطاعات على صحة اللاجئين والمهاجرين، موجها الدعوة إلى الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية لمضاعفة جهودها من أجل إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البُعد الإنساني والتنموي معا، وتأخذ بعين الاعتبار كل الرهانات الأمنية والاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية والمناخية التي تواجهها ليبيا كدولة عبور.