باتيلي: على المؤسسات الأمنية الليبية مواصلة العمل معاً لخلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في 2023

أخبار ليبيا 24

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في 2023.

وتتقاسم بريطانيا مع البعثة الأممية رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، وشاركت هورندال في الاجتماع الذي بحث مهام القوة العسكرية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، وفق بيان صادر عن البعثة.

وأشاد باتيلي، بالقادة العسكريين لتحلّيهم بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها، سواءً داخل ليبيا أو خارجها. كما رحب أيضاً بمشاركة رؤساء الأركان وجهودِهم في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية.

وجدد باتيلي الإعراب عن تقديره للقادة العسكريين على التزامهم، قائلا إنه “إذا اجتمع القادة السياسيون بنفس الروح، لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل”.

وباعتبار الانتخابات أولوية قصوى لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حثّ الممثل الخاص باتيلي جميع الرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية. حيث يعدّ إيجاد بيئة أمنية مواتية أمراً أساسياً لنجاح هذه العملية.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق أول عبدالرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي.

وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.