السفيرة البريطانية تدعو إلى حوارات ليبية حول أمن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الأمنية لشهر مارس الجاري، إلى انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بناءة حول أمن الانتخابات، مشيرة إلى استعداد المجتمع الدولي لدعم ليبيا في هذه الجهود.

وتتقاسم بريطانيا مع البعثة الأممية رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، وشاركت هورندال في الاجتماع الذي بحث مهام القوة العسكرية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، وفق بيان صادر عن البعثة.

ورحبت هورندال بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية، وأكدت أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه.

وقالت السفيرة البريطانية: “مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا، فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية”.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق أول عبدالرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي.

وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بناء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة.