جنائي طرابلس يكشف ملابسات واقعة سرقة سجلت ضد مجهول

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس يكشف ملابسات واقعة سرقة سجلت ضد مجهول ويلقي القبض على السارق .

ومن خلال الاطلاع على النشرة اليومية للجرائم المسجلة بمراكز الشرطة ؛ باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس عمليات البحث والتحري حول واقعة سرقة مبلغ مالي من قبل مجهول من داخل إحدى المركبات الآلية بدائرة اختصاص مركز شرطة زاوية الدهماني.

وأسفرت الجهود الأمنية من القاء القبض على السارق وجلبه إلى المكتب ؛ وبالاستدلال معه أعترف بارتكابه للواقعة كما أفاد بأن المبلغ المالي موجود بمنزله وتم استرجاعه.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله وأحيل المتهم والمبلغ المالي إلى مركز شرطة زاوية الدهماني من حيث الاختصاص.