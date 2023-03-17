الخارجية الأمريكية: دعم مجلس الأمن لباتيلي فرصة أمام الليبيين لإنهاء الاضطرابات

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية نيد برايس عن دعم مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وحث الأطراف الليبية على تأييدها.

وقال برايس في تغريدة عبر “تويتر”: “تحظى مبادرة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي بدعم كامل من مجلس الأمن الدولي، مما يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات”.

وأضاف: “نحث القادة الليبيين على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي”.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، تمسك بدعم مبادرةعبدالله باتيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيُسرها المنظمة الدولية، محذرًا من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات.

وأعاد مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي «مُتفق عليه» بين الدول الأعضاء، أصدره مساء أمس الخميس، «تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية ليبية، تُيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية».