في اجتماع مع المصرف المركزي.. صندوق النقد يؤكد على ضرورة تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإنفاق

أخبار ليبيا 24

أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تنوع مصادر الدخل في ليبيا وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق. داعيا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

جاء ذلك خلال اختتام محافظ مصرف ليبيا، الصديق الكبير، اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بحضور ممثلي الصندوق ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب بيان المركزي، تضمنت خلاصة الاجتماعات الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية للمحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمه التي واجهت البلاد من سنة 2013.

وأشار الصندوق إلى تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءات و أنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية واجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال.

كما أشار الصندوق إلى أن سنة 2022 شهدت تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما أكدت بعثة الصندوق على سعادتها بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وأنه لاشك أن انقسام المصرف المركزي عقّد الواقع النقدي، واختتم الصندوق بالتوصية باستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.